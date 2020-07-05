В Австрії застрелили чеченського політемігранта, який критикував Кадирова

У передмісті Відня пострілом в голову вбитий уродженець Чечні Маміхан Умаров, відомий як Анзор з Відня, який публічно критикував главу Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: Кавказ.Реалії

Деталі: У передмісті Відня пострілом в голову вбито уродженця Чечні. Як повідомляють джерела "Кавказ.Реаліі", мова йде про критика Рамзана Кадирова Маміхана Умарова.

Газета Österreich повідомляє, що злочин стався о 19:30 за місцевим часом біля торгового центру G3. Той, хто стріляв пересувався на автомобілі сріблястого кольору. Поліція його затримала в місті Лінці.

Представник однієї з чеченських діаспор в Європі сказав: "Стріляв уродженець Чечні. Убитим, за нашою інформацією, є Анзор з Відня".

Умаров в соцмережах і різних інтерв'ю заявляв про себе, як про колишнього найманця. Він називав себе екс-співробітником міністерства шаріатської державної безпеки республіки Ічкерія, розповідав про зв'язки російських спецслужб із замахами на політемігрантів і колишніх чеченських сепаратистів в Європі.

Також Умаров був послідовним критиком Кадирова.