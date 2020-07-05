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Консула України пустили до українців, затриманих в аеропорту Афін

Неділя, 5 липня 2020, 12:56
Консула України пустили до українців, затриманих в аеропорту Афін

До затриманих в аеропорту Афін громадян України пустили консула, він передав їм речі першої необхідності.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Facebook повідомила одна з затриманих пасажирок, Аня Валевська.

"Український консул щойно особисто відвідав нас. Завдяки йому, у нас тепер є мило, одна пляшка з антисептиком, вода, туалетний папір та матраси", - написала вона близько 12 години дня.

Дівчина також повідомляє, що компанія Wizzair передала для своїх 5 пасажирів бутерброди і воду. Ryanair поки не відреагував.

Як повідомлялося раніше, в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, у тому числі двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

Пасажири повідомили, що їх розмістили у камерах поліцейського відділку на території аеропорту, відібравши усі речі. Залишити дозволили лише телефони без зарядних пристроїв.

Мандрівники скаржаться на те, що у камерах таргани, немає мила й туалетного паперу, їжу і воду їм не надають, але продукти й предмети першої необхідності дозволили придбати за власний рахунок.

Вкотре нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".

Теми: ГреціяМЗС
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