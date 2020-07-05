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В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт

Неділя, 5 липня 2020, 14:30
В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт
фото: Громадське

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець повідомила, що в Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст, для цього використають німецький досвід.

Джерело: її інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За словами чиновниці, в Україні існує майже 65 мономіст, в яких шахта є єдиним підприємством, на якому можуть працювати люди. У таких містах як правило на кожну сім’ю є одна людина, яка працює на такій шахті і є годувальником.  

Пряма мова: "Ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем’єр-міністра до канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вони обговорювали це питання. І в мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певних критеріях.

Нагадаємо: 1 липня під Офісом президента в Києві стався конфлікт між шахтарями, які прийшли на акцію протесту, і поліцією.

30 червня біля Офісу президента шахтарі оголосили безстрокову акцію протесту. Однією з вимог протестувальників було погашення боргів по зарплатах на державних шахтах.

"Українська правда" у Threads

Теми: вугілляМінпаливенерго
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