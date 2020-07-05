У Новій Каховці горить весь дах багатоповерхівки

У місті Нова Каховка на Херсонщині на даху 5-поверхового будинку сталася пожежа.

Джерело: ДСНС Херсонської області, соцмережі

Дослівно ДСНС: "5 липня о 14:40 до Служби 101 м. Нової Каховки надійшла інформація про пожежу даху 5-ти поверхового будинку по вул. Букіна.

На місці події працюють 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС Юрієм Гатіловим.

Люди з будинку евакуйовані, постраждалих не виявлено. Пожежу локалізовано о 16:16. Триває ліквідація пожежі".

Деталі: Разом з тим, користувачі соцмереж викладають фото та відео, де видно, що пожежа охопила весь дах будинку, від нього йде густий чорний дим.

Горить Букіна 20...жесть..чмо підпалило квартиру свою..бо гризся з жінкою.... pic.twitter.com/rw7Z8wbYbm — ХреНоваяКаховка (@tarpan07) July 5, 2020

Оновлено: О 18:40 пожежу ліквідували, поліція затримала ймовірного винуватця.