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У Новій Каховці горить весь дах багатоповерхівки

Неділя, 5 липня 2020, 17:10
Марина Савченко/Facebook

У місті Нова Каховка на Херсонщині на даху 5-поверхового будинку сталася пожежа.

Джерело: ДСНС Херсонської області, соцмережі

Дослівно ДСНС: "5 липня о 14:40 до Служби 101 м. Нової Каховки надійшла інформація про пожежу даху 5-ти поверхового будинку по вул. Букіна.

На місці події працюють 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС Юрієм Гатіловим.

Люди з будинку евакуйовані, постраждалих не виявлено. Пожежу локалізовано о 16:16. Триває ліквідація пожежі".

Деталі: Разом з тим, користувачі соцмереж викладають фото та відео, де видно, що пожежа охопила весь дах будинку, від нього йде густий чорний дим.

Оновлено: О 18:40 пожежу ліквідували, поліція затримала ймовірного винуватця.

Українська правда
Теми: Херсонська областьпожежа


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