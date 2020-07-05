На Львівщині можливий прорив дамби й затоплення 7 сіл – ДСНС

На Львівщині є загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирiчкових населених пунктiв в Самбiрському районi.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "В другiй половинi доби 5 липня на р.Стрв'яж бiля с.Луки (Самбiрський р-н, Львiвська обл.) очiкується продовження формування максимального рiвня води чергової паводкової хвилi.

При цьому iснує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирiчкових населених пунктiв в Самбiрському районi (сс.Бабино, Пиняни, Чернихiв, Нижне, Острiв, Луки, Хлопчицi)".

Деталі: У ДСНС також попередили, що 5-6 липня на Волині можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних ділянок в с. Пiдгiр'я Ратнiвського району.

Крім того, у зв’язку з очiкуваними значними опадами в гiрськiй частинi, протягом 4-5 липня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2-0,7 м. У мiсцях випадiння сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.