Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотні науковців вважають, що ВООЗ недооцінює передачу коронавірусу повітрям – NYT

Неділя, 5 липня 2020, 23:04
Сотні науковців вважають, що ВООЗ недооцінює передачу коронавірусу повітрям – NYT

239 науковців із 32 країн підписалися під відкритим листом до Всесвітньої організації охорони здоров'я, у якому стверджують, що ВООЗ применшує ризик поширення коронавірусу повітряним шляхом і закликають її переглянути рекомендації.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Всесвітня організація охорони здоров’я давно вважає, що коронавірус поширюється насамперед великими крапельками, які, при виділенні зараженими людьми при кашлі та чханні, швидко падають на поверхню.

Але у відкритому листі до ВООЗ 239 вчених із 32 країн навели докази, які свідчать про те, що більш дрібні часточки можуть заражати людей, і закликають організацію переглянути свої рекомендації.

Дослідники планують опублікувати свого листа у науковому журналі наступного тижня".

Деталі: Видання зазначає, що, якщо передача вірусу через повітря є важливим фактором пандемії, особливо у багатолюдних приміщеннях із поганою вентиляцією, це може суттєво вплинути на заходи стримування вірусу.

Зокрема, маски можуть знадобитися в приміщенні, навіть за умови дотримання соціальної дистанції. Медичним працівникам, які доглядають за хворими на COVID-19, можливо, знадобляться маски класу N95, які фільтрують навіть найменші дихальні краплі.

Вентиляційні системи у школах, будинках для літніх, житлових приміщеннях та на підприємствах можуть потребувати мінімізації рециркуляції повітря та використання нових потужних фільтрів. Також для знищення вірусу в приміщенні може знадобитися ультрафіолет.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусздоров'янаука
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: