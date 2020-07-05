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Сотні науковців вважають, що ВООЗ недооцінює передачу коронавірусу повітрям – NYT

Неділя, 5 липня 2020, 23:04

239 науковців із 32 країн підписалися під відкритим листом до Всесвітньої організації охорони здоров'я, у якому стверджують, що ВООЗ применшує ризик поширення коронавірусу повітряним шляхом і закликають її переглянути рекомендації.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Всесвітня організація охорони здоров’я давно вважає, що коронавірус поширюється насамперед великими крапельками, які, при виділенні зараженими людьми при кашлі та чханні, швидко падають на поверхню.

Але у відкритому листі до ВООЗ 239 вчених із 32 країн навели докази, які свідчать про те, що більш дрібні часточки можуть заражати людей, і закликають організацію переглянути свої рекомендації.

Дослідники планують опублікувати свого листа у науковому журналі наступного тижня".

Деталі: Видання зазначає, що, якщо передача вірусу через повітря є важливим фактором пандемії, особливо у багатолюдних приміщеннях із поганою вентиляцією, це може суттєво вплинути на заходи стримування вірусу.

Зокрема, маски можуть знадобитися в приміщенні, навіть за умови дотримання соціальної дистанції. Медичним працівникам, які доглядають за хворими на COVID-19, можливо, знадобляться маски класу N95, які фільтрують навіть найменші дихальні краплі.

Вентиляційні системи у школах, будинках для літніх, житлових приміщеннях та на підприємствах можуть потребувати мінімізації рециркуляції повітря та використання нових потужних фільтрів. Також для знищення вірусу в приміщенні може знадобитися ультрафіолет.

Українська правда
Теми: коронавірусздоров'янаука


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