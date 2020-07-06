У неділю 543 українцям діагностували COVID, померли 13 осіб
543 нових випадки захворювання на COVID-19 виявили в Україні за добу 5 липня, 13 хворих померли, а 327 людей одужали.
Джерело: дані РНБО
Деталі: За весь час пандемії в Україні діагностували 49 043 випадки коронавірусної хвороби, з них 1 262 пацієнти померли, 21 703 людини одужали.
Зараз на COVID-19 хворіють 26 078 українців, за добу з урахуванням одужань та втрат стало на 203 хворих більше.
Найбільше нових випадків у неділю, 5 липня, виявили у Львівській (104) та Рівненській (82) областях, а також у Києві (59).
Летальні випадки в останню добу фіксували: на Закарпатті (3), Львівщині (2), у Києві (2), у Київській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях (по 1).
Загалом ситуація з захворюваністю по регіонах така:
Вінницька область – 1 967 (+16)
Волинська область – 2 752 (+47)
Дніпропетровська область – 1 115 (0)
Донецька область – 681 (1)
Житомирська область – 1 468 (+7)
Закарпатська область – 3 375 (+54)
Запорізька область – 597 (0)
Івано-Франківська область – 2 700 (+45)
Кіровоградська область – 659 (+1)
м. Київ – 5 602 (+59)
Київська область – 2 789 (+15)
Львівська область – 6 301 (+104)
Луганська область – 84 (0)
Миколаївська область – 461 (+3)
Одеська область – 1 883 (+18)
Полтавська область – 324 (0)
Рівненська область – 4 190 (+82)
Сумська область – 321 (+4)
Тернопільська область – 2 101 (+32)
Харківська область – 2 371 (+23)
Херсонська область – 196 (0)
Хмельницька область – 842 (+3)
Чернівецька область – 5 018 (+16)
Черкаська область – 670 (+9)
Чернігівська область – 576 (+4)