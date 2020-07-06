Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Одній з українок, затриманих у Афінах, дозволили перетнути кордон Шенгену

Понеділок, 6 липня 2020, 11:47

Громадянці України, яка була серед затриманих українців в аеропорту Афін, дозволили в'їзд в Грецію.

Про це "Європейській правді" повідомили в Посольстві України в Греції.

"На підставі клопотання посольства і залученого адвоката отримано дозвіл на в'їзд в Грецію, як виключення для студента, киянці Анна Левківській. Левківська на законних підставах в' їхала до Греції", - заявили в посольстві.

"Наразі з представником французької поліції в Греції з'ясовується питання щодо наявності підстав для подальшої подорожі А. Левківської до Франції.  Ведеться робота консула щодо інших громадян України", - додали в дипустанові.

Нагадаємо, громадяни України, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.

У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої потреби – воду і засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраци, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.

Найближчим часом читайте на "Європейській правді" статтю з описом того, що стало причиною інциденту в Афінах і як українцям уникнути подібних проблем в поїздках до ЄС.

Вкотре нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".

Теми: Греціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ресторанам і кінотеатрам столиці дозволили працювати після 22.00

В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин

відео, фотоУ Мукачеві з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

У неділю 543 українцям діагностували COVID, померли 13 осіб

фото17 українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін

Головні новини неділі і ночі: пожежа у Новій Каховці, підготовка до наступу РФ

Усі новини...
Греція
Повернення українців, яких не впустили до Греції, планується на 7 липня – МЗС
17 українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін
Посольство намагається запобігти забороні в’їзду до ЄС для затриманих в Афінах
Останні новини
13:01
"Укрзалізниця" у 2020 році вдвічі збільшила об’єми контейнерних перевезень
12:56
фото Мешканці Житомира і Києва допомагали бойовикам з мобільним зв’язком – СБУ
12:55
Ніякої державної російської мови в Україні бути не може – Данілов
12:39
У Нідерландах із посвідчень особи планують прибрати відмітку "стать"
12:20
Раді залишилось розглянути 1,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес — Гетманцев
12:19
Ресторанам і кінотеатрам столиці дозволили працювати після 22.00
12:17
Відтепер змінити виборчу адресу можна онлайн
12:13
У вівторок у низку областей прийде прохолода
12:09
Кількість хворих на коронавірус у Києві – хвилеподібна, за добу знову більше півсотні
12:08
Омбудсмен просить виділити 14,5 мільйона з Covid-фонду. 3,5 мільйона підуть на новий сайт
Усі новини...