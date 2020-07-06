Одній з українок, затриманих у Афінах, дозволили перетнути кордон Шенгену

Громадянці України, яка була серед затриманих українців в аеропорту Афін, дозволили в'їзд в Грецію.

Про це "Європейській правді" повідомили в Посольстві України в Греції.

"На підставі клопотання посольства і залученого адвоката отримано дозвіл на в'їзд в Грецію, як виключення для студента, киянці Анна Левківській. Левківська на законних підставах в' їхала до Греції", - заявили в посольстві.

"Наразі з представником французької поліції в Греції з'ясовується питання щодо наявності підстав для подальшої подорожі А. Левківської до Франції. Ведеться робота консула щодо інших громадян України", - додали в дипустанові.

Нагадаємо, громадяни України, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.

У неділю до затриманих українців пустили консула, він передав їм речі першої потреби – воду і засоби гігієни. Окрім того, їм надали матраци, першу ніч вони провели на порожніх ліжках.

Найближчим часом читайте на "Європейській правді" статтю з описом того, що стало причиною інциденту в Афінах і як українцям уникнути подібних проблем в поїздках до ЄС.

Вкотре нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті: "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".