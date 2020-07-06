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Кількість хворих на коронавірус у Києві – хвилеподібна, за добу знову більше півсотні

Понеділок, 6 липня 2020, 12:09
Кількість хворих на коронавірус у Києві – хвилеподібна, за добу знову більше півсотні

За минулу добу у Києві коронавірус діагностували у 59 людей, четверо з них - медики.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Говорити про те, що вірус відступив, поки що, на жаль, не доводиться. Кількість хворих – хвилеподібна: вона то різко збільшується, то дещо зменшується. За минулу добу коронавірус підтвердили ще в 59 людей. Серед них – четверо медиків. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".

Деталі: Минулої доби захворіли: 28 жінок віком від 19 до 73 рокiв і дівчинка, якій 4 роки. Також 28 чоловіків від 18 до 77 рокiв, двоє хлопчиків – одному із них 3 місяці, другому – 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 9. У Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по 7 випадків.

За минулу добу одужали 7 киян. Усього коронавірус подолали 1809 мешканців Києва.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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