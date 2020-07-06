Наближається негода: на заході оголосили штормове попередження

У вівторок, 7 липня, в західних областях прогнозують грози, пориви вітру 15-20 м/с вночі та вранці значні дощі у зв’язку із цим синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "7 липня в західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с вночі та вранці значні дощі; вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с".

Деталі: У Київській області 7 липня вдень грози, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с.

Крім того, 7 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.