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ФСБ РФ звинуватила в шпигунстві колишнього українського футболіста – росЗМІ

Понеділок, 6 липня 2020, 16:12

Заарештованому в Москві колишньому українському футболісту Василю Василенку пред'явлено звинувачення у шпигунстві на користь України.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: За даними російських ЗМІ, 53-річний Василенко був затриманий в жовтні 2019 року. Тоді слідство закидало йому злочин за ч.1 ст.226 КК РФ (незаконне переміщення через держкордон РФ). Суть звинувачення не розголошувалася.

Після березня 2020 року, як випливає з картотеки справ, слідство звернулося до суду з черговим клопотанням про продовження Василенку терміну арешту, проте з тих пір в обвинуваченні фігурує вже більш тяжка стаття - шпигунство. Покарання за нею може становити до 20 років ув'язнення.

У липні 2020 року Міщанський суд Москви продовжив до вересня арешт Василенка.

Подробиці справи також не розголошуються в зв'язку з тим, що матеріали справи містять гриф "секретно". Розслідуванням справи займається московське управління ФСБ.

За даними з відкритих джерел, з 1992 року по 2001 рік Василенко грав на позиції захисника в таких українських футбольних командах, як Дружба "(Бердянськ)," Торпедо "(Мелітополь) і "Таврія" (Новотроїцьке).

Теми: Росіяшпигунство


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