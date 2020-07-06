Потяг зійшов з рейок на Кіровоградщині

Вантажний потяг Одеської залізниці зійшов з рейок на станції Чорноліська в Кіровоградській області.

Джерело: Думська

Деталі: За попередніми даними, "локомотив самовільно покотився" під час стоянки. Аварія сталася, коли машиніста і його помічника не було в кабіні.

Електровоз врізався в будку на станції і повалив стовп, вагони злетіли з рейок, частина перевернулася і полетіла з насипу.

Ніхто не постраждав. Залізничники з'ясовують причину події.

Видання відзначає, що в аварію потрапив електровоз ВЛ80Т-1417 1978 року випуску, приписаний до локомотивному депо "ТЧ-7 Знам'янка".