У "Слузі народу" звинуватили Порошенка у тому, що він вітав Путіна з днем Росії: той спростовує

Нардеп фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в прямому ефірі телепередачі заявила, що п’ятий президент Петро Порошенко в 2014 році привітав главу РФ Володимира Путіна з днем Росії.

Джерело: Верещук та Порошенко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Верещук: "Пан Порошенко, наприклад, 12 червня (2014 року - ред.) вітав з днем Росії (Путіна – ред.), коли уже був Слов’янськ, Краматорськ і так далі".

Деталі: Порошенко звинуватив її у брехні, на що Верещук обурилася і попросила його забрати свої слова. Лідер "Європейської солідарності" декілька разів повторив, що вона розповсюджує неправдиву інформацію.

Також нардеп монобільшості наголосила, що абсолютно впевнена у своїх словах і що цю інформацію легко можна перевірити.

Ведучий програми Вадим Карп'як зазначив, що звинувачення Верещук - серйозне, а Росія зацікавлена в такому інформаційному закиді задля дестабілізації ситуації в Україні.

Після технічної паузи дискусія продовжилася.

Лідер "ЄС" заявив, що знайшов повідомлення з сайту президента України, в якому вказано, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки". Також він звернув увагу, що на сайті Кремля 12 червня 2014 року вказано, що "Порошенко привітав Путіна з днем Росії".

Верещук в той же час повідомила, що вона цю інформацію знайшла "у багатьох джерелах".

Довідково: Дійсно, 12 червня 2014 року інформацію щодо привітання Порошенком Путіна розповсюджували низка проросійських ЗМІ в Україні з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Офіційний Київ не повідомляв про таке привітання, однак зазначав, що Порошенко висловив протест президенту Росії.

Передісторія: 12 червня 2014 року у прес-службі Порошенка "Українській правді" підтвердили, що "змістовна і тривала" розмова Порошенка та Путіна відбулася у четвер у другій половині дня.

Також прес-секретар президента України Святослав Цеголко зазначив, що в розмові Порошенко назвав неприйнятною ситуацію, "коли через державний українсько-російський кордон на територію нашої держави потрапили танки".