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16 українців із ізолятора аеропорту Афін 7 липня повернуться в Київ – Кулеба

Вівторок, 7 липня 2020, 12:22
16 українців із ізолятора аеропорту Афін 7 липня повернуться в Київ – Кулеба

16 громадян України, яких не впустили до Греції і які три доби перебувають в ізоляторі, 7 липня повернуться додому.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Для громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси, які відбудуться сьогодні. Перший запланований на 17:10 і другий – 21:55", - сказав Кулеба.

12 громадян повернуться рейсом Ryanair, а ще четверо - рейсом Wizz Air. Кулеба зазначив, що громадяни повертаються коштом авіакомпанії. 

Кулеба також зазначив, що до українців не застосують процедуру депортації, тобто вони не отримають кількарічну заборону на в'їзд до ЄС.

Нагадаємо: 17 громадян України не впустили до Греції, 16 із них уже третю добу перебувають в ізоляторі аеропорту Афін.

Одній із затриманих українок у понеділок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни Левківської зробили виняток як для студентки. Вона прямувала транзитом до Франції на навчання.

Детальніше читайте: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"

Теми: ГреціятуризмМЗС
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