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Підірвали автомобіль "Укрпошти": вкрадено 2,5 мільйона

Вівторок, 7 липня 2020, 13:30
Підірвали автомобіль Укрпошти: вкрадено 2,5 мільйона

На Полтавщині невідомі скоїли напад на автомобіль "Укрпошти" та викрали більше 2,5 мільйона гривень.

Джерело: поліція Полтавської області, "Укрпошта"

Дослівно: "Близько 10-ї години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки, Лубенського району, невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить Укрпошті, та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень та табельним пістолетом охоронця".

 

Деталі: Внаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

Наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі.

В "Укрпошті" повідомляють, що двоє співробітників компанії, які постраждали, госпіталізовані до лікарні, їм оперативно надається медична допомога.

Уточнюється, що невідомі підірвали автомобіль, який доставляв кореспонденцію за маршрутом Лубни – Лохвиця. Зловмисники викрали близько 2,5 млн грн, остаточна сума збитків компанії з’ясовується.

Українська правда
Теми: Полтавська областьполіціякримінал
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