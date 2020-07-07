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Кулеба назвав 23 країни, куди можна подорожувати українцям

Вівторок, 7 липня 2020, 14:47
Кулеба назвав 23 країни, куди можна подорожувати українцям

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив список з 23 країн, куди можуть наразі в'їжджати українці.

Джерело: брифінг міністра 7 липня

Пряма мова: "Їх загалом 23. Ці країни включають ті, куди потрібна віза та ті, де діють певні карантинні обмеження – це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея. Це такі найпопулярніші напрямки.

Решта країн, не менш прекрасні, але менш привабливі для українських подорожніх. Ми не спостерігаємо масового потоку людей туди. Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Деталі: Кулеба закликав українців зосередитися на першому списку країн під час вибору подорожі.

Нагадаємо:

  • Раніше в МЗС повідомили, що існує вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Євросоюзу попри загальну заборону на в’їзд через пандемію коронавірусу.
  • Також в МЗС запустили інтерактивну мапу, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСКулеба Дмитрокордонкарантинкоронавірус
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