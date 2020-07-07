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Масштабна лісова пожежа спалахнула на Луганщині, попередньо одна людина загинула

Вівторок, 7 липня 2020, 16:45
Масштабна лісова пожежа спалахнула на Луганщині, попередньо одна людина загинула

В Луганській області поблизу Сєвєродонецька горять ліси на площі 85 гектарів.

Джерело: повідомлення управління ДСНС у Луганській області, поліція Луганщини

Дослівно: "Станом на 07 липня 8:11 год, пожежу площею приблизно 85 га - локалізовано. Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. Наразі триває ліквідація".

Деталі: Водночас рятувальники вказують, що у зв’язку з поривчастим вітром виникло ще декілька верхових лісових пожеж, які розповсюдилися по лісу до житлового сектору селищ Вовче та Смолянінове Новоайдарського району.

Ці селища евакуюють.

На місці працюють 210 чоловік особового складу та 47 одиниць пожежної техніки.

 
фото ДСНС

Також на допомогу прибули рятувальники з Донецької області у кількості 71 чоловік особового складу та 11 одиниць пожежної техніки.

Повідомляється, що Невдовзі до ліквідації цієї масштабної пожежі приєднаються також харківські та полтавські рятувальники.

Відео пожежі, також опублікува місцевий нардеп Сергій Шахов. 

У поліції розповіли, що у районі смт. Борівське вогонь з поля перекинувся на паркан житлового будинку, у районі села Метьолкіне горить трава та нежитловий будинок, у районі міського сміттєзвалища горить ліс, вогонь перекинувся на населений пункт Смолянинове.

Оновлено від 17:35: У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 1 особа загинула та 4 особи госпіталізовані до лікарні.

Українська правда

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Теми: пожежанадзвичайна подія
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