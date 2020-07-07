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СБУшники затримали банду під час викрадення людини

Вівторок, 7 липня 2020, 18:18

Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону – чотирьох організаторів банди затримали під час спроби викрадення людини.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, до складу банди входило понад 10 мешканців обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою.

За оперативною інформацією, діяльність групи контролював "злодій у законі" на прізвисько "Лоту Гулі", який переховується закордоном від українського правосуддя.

Співробітники СБУ зарання отримали інформацію про підготовку учасниками банди викрадення місцевого підприємця, щоб "вибити" з нього гроші. Правоохоронці затримали злодіїв "на гарячому".

У помешканнях зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу.

Українська правда
Теми: СБУОдеса


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