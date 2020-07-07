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Масштабна пожежа на Луганщині: 4 загиблих, 9 людей у лікарні

Вівторок, 7 липня 2020, 18:49

У масштабних пожежах на території Новоайдарського району Луганської області попередньо загинуло четверо та постраждали дев'ятеро людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Попередньо 4 особи загинуло та 9 осіб госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

Що передувало: 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництва виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів, з них верхова 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізували, водночас у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої (верхова) складає близько 40 га.

Українська правда
Теми: пожежаЛуганська область


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