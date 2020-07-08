Кількість заражень COVID-19 в Україні перевищила 50 тисяч, доба показала новий "скачок"

7 липня в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби – COVIID-19 підтвердився у 807 осіб, померли від ускладнень 23 людини, але одужали аж 926 осіб за добу.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Кількість зареєстрованих за весь час пандемії випадків сягнула 50 414, з них 1 306 стали летальними, але 23 119 осіб уже одужали.

Зараз від коронавірусу страждають 25 989 осіб.