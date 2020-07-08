Кількість заражень COVID-19 в Україні перевищила 50 тисяч, доба показала новий "скачок"

7 липня в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби – COVIID-19 підтвердився у 807 осіб, померли від ускладнень 23 людини, але одужали рекордні 926 осіб за добу.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Кількість зареєстрованих за весь час пандемії випадків сягнула 50 414, з них 1 306 стали летальними, але 23 119 осіб уже одужали.

Зараз від коронавірусу страждають 25 989 осіб.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській області (117), місті Київ (114) та Рівненській області (76).

З усіх 807 нових хворих – 65 дітей та 46 медпрацівників (загалом за час пандемії захворіли 3 634 дитини і 7 092 медпрацівника).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу сказав, що 926 одужань за добу – це "абсолютний рекорд і дуже приємна новина".

Втім, було госпіталізовано 200 осіб.

Летальні випадки зареєстровано у Львівській (6), Харківській (5), Закарпатській (4), Чернівецькій і Житомирській (по 2), Волинській, Івано-Франківській, Вінницькій і Черкаській (по 1) областях.

У столиці та Київській області доба минула без померлих від коронавірусу.

За добу лабораторії провели 27 584 тести, з них 13 568 методом ПЛР і 14 016 методом ІФА.

Нагадаємо: Попередні дві доби показували відчутний спад щодо нових виявлених хворих.