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З України видворили 2 росіян: працювали на спецслужби Кремля і готували злочини

Середа, 8 липня 2020, 09:38

Правоохоронці повідомляють, що з України видворили двох росіян, які працювали на спецслужби РФ і готували скоєння тяжких злочинів на території нашої країни.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції в Telegram

Дослівно: "8 липня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з працівниками Державної міграційної служби України примусово видворили двох громадян Російської Федерації за межі України".  

 

Деталі: Росіян затримали 8 липня під час спецоперації у Києві.

За даними правоохоронців, зловмисники прибули до столиці з метою скоєння низки тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні.

Зазначається, що видворені росіяни були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн.

Що було раніше: Двох росіян, які готували злочини в Україні, затримали 7 липня у Шевченківському районі столиці.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяпровокації


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