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У Києві знов сплеск захворювання на коронавірус: більше сотні

Середа, 8 липня 2020, 12:05

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 114 людей, п’ятеро з них - медики.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Якщо за останніх декілька днів кількість хворих на коронавірус у столиці зменшувалася, то за минулу добу - знову сплеск. Коронавірус підтвердили ще в 114 людей. Серед них – 5 медиків. На сьогодні в Києві вже 5779 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Минулої доби захворіли: 46 жінок віком від 22 до 84 рокiв і три дівчинки – від 4 до 13 років. Також 61 чоловік віком від 18 до 75 рокiв і четверо хлопчиків - від двох місяців до 13 років.

До медзакладів столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 20. У Дніпровському – 19, у Деснянському районі – 16 випадків.

 

Одужали за минулу добу 52 людини. Всього коронавірус подолали 1900 мешканців Києва.

За словами Кличка, у Києві продовжують збільшувати кількість тестувань на COVID-19. За останню добу в столиці зробили понад 4 тисячі тестів методом ПЛР та ІФА.

Мер зазначив, що з усієї кількості досліджених тестів інфікованими виявляють 4,5 відсотка людей.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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