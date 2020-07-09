Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Епідемічна ситуація у 8 областях не дозволяє послаблювати карантин

Четвер, 9 липня 2020, 11:15

Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, та Чернігівська області, Волинь і Донеччина не відповідають критеріям для послаблення карантинних обмежень.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Львівська область і Київ, які перебувають у лідерах "антирейтингу" щодо захворюваності на COVID-19, можуть послаблювати карантин, згідно з таблицею МОЗ.

 

Чернівецька і Житомирська області, які були епіцентрами поширення хвороби на початку епідемії, також мають оптимістичну ситуацію.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області 4 критеріям: завантаженість ліжок; середня кількість тестувань – не менше ніж 24 на 100 000 населення за 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше 11%;​ динаміка зростання випадків – більше 10% (останній показник застосовується у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 000 населення за 7 днів).

Теми: карантинкоронавірусепідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

аудіоСБУ має аудіо про те, як вербувальник Шайтанова керував бойовиками на Донбасі

Коронавірус в Україні: за добу знову одужали менше людей, ніж захворіли

фотоСмолію поблизу дому влаштували акцію з трунами й вінками

Новини 8 липня: слідство у справі Порошенка, пожежа на Луганщині

СБУ попросила Гонтареву утриматися від "неоднозначних коментарів" щодо МВФ

З третьої спроби суддя Вовк відпустив Порошенка без будь-яких обмежень

Усі новини...
карантин
Кабмін урівняв час роботи нічних клубів і театрів на карантині
"Не знайомтесь у відпустці": у Швеції оновили коронавірусні рекомендації
Львівщина знову не готова до послаблення карантину
Останні новини
12:31
Член наглядової ради УЗ Лещенко: Нам взагалі нічого не платять з березня
12:26
Рада щороку буде проводити ґендерний аудит
12:24
СБУ викрила 4-річну схему несплати мит при постачанні міндобрив із РФ
12:13
"Карпати" вигнали з Прем'єр-ліги
11:59
Маск: Tesla "дуже близька" до презентації революційної технології для безпілотних авто
11:58
Стефанішина і генсек НАТО обговорили партнерство України та Альянсу
11:41
Зеленський вірить, що не буде другої хвилі COVID-19 і діти підуть до школи
11:35
РФ подобалася ідея створення Консультативної ради в ТКГ з представниками ОРДЛО
11:32
Курс валют на 9 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:15
Епідемічна ситуація у 8 областях не дозволяє послаблювати карантин
Усі новини...