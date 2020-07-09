Епідемічна ситуація у 8 областях не дозволяє послаблювати карантин

Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, та Чернігівська області, Волинь і Донеччина не відповідають критеріям для послаблення карантинних обмежень.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Львівська область і Київ, які перебувають у лідерах "антирейтингу" щодо захворюваності на COVID-19, можуть послаблювати карантин, згідно з таблицею МОЗ.

Чернівецька і Житомирська області, які були епіцентрами поширення хвороби на початку епідемії, також мають оптимістичну ситуацію.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області 4 критеріям: завантаженість ліжок; середня кількість тестувань – не менше ніж 24 на 100 000 населення за 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше 11%;​ динаміка зростання випадків – більше 10% (останній показник застосовується у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 000 населення за 7 днів).