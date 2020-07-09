Зеленський мешкає у відремонтованій на держкошт резиденції в Конча-Заспі – "Схеми"
Президент України Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва, а саме – "будинком №29", відомому як "дача Ющенка".
Джерело: "Схеми: корупція в деталях" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший)
Деталі: У розслідуванні йдеться, що ремонт "будинку №29" розпочався наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету було витрачено на послуги з "аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку", ще 110 тисяч гривень пішло на "ремонт системи пожежної сигналізації" – про це свідчать дані з сайту публічних закупівель "Prozorro".
Про те, що дачу готують "під Зеленського", журналістам ще в березні підтвердили два джерела – одне в Управлінні державної охорони, друге – із доступом до самої резиденції.
У липні Володимир Зеленський дійсно почав користуватися державною дачею, йдеться в розслідуванні.
6 липня знімальна група "Схем" зафіксувала, як кортеж президента ввечері після завершення робочого дня попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію державних дач і виїхав звідти лише вранці.
Наступного дня він так само ночував тут. Також журналістам вдалося зафіксувати, як у ці дні зранку з території державних дач виїжджав автомобіль дружини президента Олени Зеленської.
На територію державних дач можна потрапити лише мешканцям або гостям за запрошенням. Журналісти попросили своє джерело (людину, яка має допуск на територію) – проїхати повз будинок № 29. Він має особливий статус "президентської державної дачі", де після Ющенка останні 5 років ніхто постійно не мешкав, і який відремонтували за держкошт напередодні.
"На відео, знятому з телефона, можна побачити, що територія добре освітлена, в будинку на території у вікнах горить світло, а біля паркану чатують охоронці", – йдеться в матеріалі.
Як облаштована ця державна резиденція українці побачили після Революції Гідності у 2014 році, коли її після 10 років користування залишив Віктор Ющенко, тоді її навіть планували продати. Це – триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами огородженої території навкруги. Будинок має чотири спальні, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.
"От тільки протягом 5 років резиденцію схоже так ніхто і не придбав. А тепер цим привілеєм за держкошт вирішив скористатись Володимир Зеленський, хоча до обрання у владу він засуджував політиків за це", – йдеться в сюжеті "Схем".
"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все – для екскурсій", – так на той момент кандидат у президенти Зеленський відповідав на запитання журналістів "РБК-Україна", чи буде він користуватись державними резиденціями в разі перемоги на виборах.