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Зеленський мешкає у відремонтованій на держкошт резиденції в Конча-Заспі – "Схеми"

Четвер, 9 липня 2020, 22:12
Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва, а саме – "будинком №29", відомому як "дача Ющенка".

Джерело: "Схеми: корупція в деталях" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший)

Деталі: У розслідуванні йдеться, що ремонт "будинку №29" розпочався наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету було витрачено на послуги з "аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку", ще 110 тисяч гривень пішло на "ремонт системи пожежної сигналізації" – про це свідчать дані з сайту публічних закупівель "Prozorro".

Про те, що дачу готують "під Зеленського", журналістам ще в березні підтвердили два джерела – одне в Управлінні державної охорони, друге – із доступом до самої резиденції.

У липні Володимир Зеленський дійсно почав користуватися державною дачею, йдеться в розслідуванні.

6 липня знімальна група "Схем" зафіксувала, як кортеж президента ввечері після завершення робочого дня попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію державних дач і виїхав звідти лише вранці.

 
Фото: "Схеми"

Наступного дня він так само ночував тут. Також журналістам вдалося зафіксувати, як у ці дні зранку з території державних дач виїжджав автомобіль дружини президента Олени Зеленської.

 
Фото: "Схеми"

На територію державних дач можна потрапити лише мешканцям або гостям за запрошенням. Журналісти попросили своє джерело (людину, яка має допуск на територію) – проїхати повз будинок № 29. Він має особливий статус "президентської державної дачі", де після Ющенка останні 5 років ніхто постійно не мешкав, і який відремонтували за держкошт напередодні.

"На відео, знятому з телефона, можна побачити, що територія добре освітлена, в будинку на території у вікнах горить світло, а біля паркану чатують охоронці", – йдеться в матеріалі.

Як облаштована ця державна резиденція українці побачили після Революції Гідності у 2014 році, коли її після 10 років користування залишив Віктор Ющенко, тоді її навіть планували продати. Це – триповерховий маєток більше ніж на дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами огородженої території навкруги. Будинок має чотири спальні, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

 
Фото: "Схеми"

"От тільки протягом 5 років резиденцію схоже так ніхто і не придбав. А тепер цим привілеєм за держкошт вирішив скористатись Володимир Зеленський, хоча до обрання у владу він засуджував політиків за це", – йдеться в сюжеті "Схем".

"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все – для екскурсій", – так на той момент кандидат у президенти Зеленський відповідав на запитання журналістів "РБК-Україна", чи буде він користуватись державними резиденціями в разі перемоги на виборах.

Теми: Зеленський


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