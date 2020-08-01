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Злам акаунтів знаменитостей: затримали трьох хакерів у США та Британії

Субота, 1 серпня 2020, 01:09

У США і Великій Британії затримали трьох молодих людей за звинуваченням у гучному зламі twitter-акаунтів відомих людей, серед яких Ілон Маск, Барак Обама, Джо Байден і Білл Гейтс.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зокрема, в п'ятницю були затримані 19-річний британець, а також 22-річний і 17-річний американці.

Їх звинувачують в тому, що вони шляхом шахрайства заволоділи біткоінами на суму, що перевищує 100 тисяч доларів.

Нагадаємо: У липні в акаунтах Twitter відомих людей, таких як Ілон Маск, Барак Обама, Джо Байден і Білл Гейтс, з'явилися повідомлення з проханнями про пожертвування біткоінів. Повідомлення містили адресу одного і того ж біткоін-гаманця. За кілька годин в нього поклали 112 тисяч доларів.

У соцмережі заявили, що ця кібератака стала однією з найбільших в історії Twitter.

Українська правда


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