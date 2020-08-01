У Канаді створили додаток, здатний захистити від коронавірусу

У п’ятницю, 31 липня, в Канаді запустили мобільний додаток, який відстежує контакти з хворими на Covid-19 людьми і повідомляє про це власникові.

Джерело: Reuters

Деталі: Застосунок називається COVID Alert (сигнал), і спершу його можна буде використовувати лише в Онтаріо. Але уряд сподівається, що він буде доступний по всій країні вже найближчими днями.

Додаток повідомляє власнику мобільного пристрою, на якому встановлений, чи той контактував з хворими на Covid-19 людьми, і радить, що робити у разі таких контактів.