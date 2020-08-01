США можуть заборонити соцмережу TikTok – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

Джерело: його заява у п'ятницю, 31 серпня, яку передає Deutsche Welle

Пряма мова: "Ми придивляємося до TikTok. Ми можемо заборонити TikTok".

Деталі: Цього тижня адміністрація Трампа ухвалила рішення, що китайську соцмережу має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS). Китайська влада вже розкритикувала це рішення США та звинуватила Вашингтон у дискримінації.

Соцмедійний застосунок належить китайській фірмі ByteDance. Її представники наполягають, що вона не надає даних користувачів офіційному Пекіну.

Тим часом в адміністрації Трампа вважають, що ByteDance, як і інші китайські технологічні компанії, становлять загрозу національній безпеці США. Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм, зокрема, стосовно компанії Huawei.

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз - і в інших частинах світу. Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Увечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.