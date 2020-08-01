Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За півроку кількість пожеж у лісах зросла утричі, площа – у 40 разів

Субота, 1 серпня 2020, 08:20

У першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України в порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа — у 40 разів.

Джерело: голова ДСНС Микола Чечоткін під час засідання колегії за підсумками роботи впродовж 6 місяців, сайт ДСНС

Пряма мова: "Тільки у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа — у 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має на сьогодні пріоритетне значення".

Деталі: Перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький прозвітував про результати роботи у І півріччі.

Так, підрозділами Служби здійснено оперативне реагування на 50 надзвичайних ситуацій, а у ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 2 тисячам 694 громадянам.

Мельчуцький також зауважив на зменшенні кількості класифікованих надзвичайних ситуацій у порівнянні з минулим роком на 40%. При цьому, кількість загиблих та постраждалих внаслідок НС збільшилась, що "зумовлено пандемією коронавірусної хвороби".

Зазначено, що середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж, а в районі проведення операції Об’єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, було надано допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знешкоджено понад 8800 вибухонебезпечних предметів на територіях Донецької і Луганської областей.

Українська правда
Теми: ДСНСпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Поліція знайшла і застрелила "полтавського терориста"

Місто, що потрапило в червону зону, відмовляється посилювати карантин

В Україні змінилися правила карантину

Новини 31 липня: заяви Росії, компроміси Кравчука

Експрем'єр Фокін може увійти до делегації ТКГ – Кравчук

картаУкраїну поділили на карантинні зони: у трьох областях є "червоні"

Усі новини...
ДСНС
За тиждень на Донбасі знешкодили більше 2000 вибухонебезпечних предметів
На Говерлі застрягли туристи з дітьми, триває рятувальна операція
Лісова пожежа на Луганщині: загрози населеним пунктам немає
Останні новини
08:55
Знову зростання: в Україні 1172 нові випадки коронавірусу
08:41
Кулеба запросив Білорусь на зустріч "Люблінського трикутника"
08:20
За півроку кількість пожеж у лісах зросла утричі, площа – у 40 разів
08:00
Новини п'ятниці і ночі: заяви Росії, компроміси Кравчука
07:26
США можуть заборонити соцмережу TikTok – Трамп
07:18
Бойовики ще 4 рази порушили перемир’я
06:42
П’яний мешканець Луганщини публічно спалив прапор України: порушено справу
06:23
Наслідки пандемії будуть відчуватися десятиліттями – глава ВООЗ
05:43
Луцький терорист оголосив голодування – адвокат
04:55
інфографікаКоронавірус побороли більше 11 мільйонів людей, програли битву – 680 тисяч
Усі новини...