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За півроку кількість пожеж у лісах зросла утричі, площа – у 40 разів

Субота, 1 серпня 2020, 08:20
За півроку кількість пожеж у лісах зросла утричі, площа – у 40 разів

У першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України в порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа — у 40 разів.

Джерело: голова ДСНС Микола Чечоткін під час засідання колегії за підсумками роботи впродовж 6 місяців, сайт ДСНС

Пряма мова: "Тільки у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа — у 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має на сьогодні пріоритетне значення".

Деталі: Перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький прозвітував про результати роботи у І півріччі.

Так, підрозділами Служби здійснено оперативне реагування на 50 надзвичайних ситуацій, а у ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 2 тисячам 694 громадянам.

Мельчуцький також зауважив на зменшенні кількості класифікованих надзвичайних ситуацій у порівнянні з минулим роком на 40%. При цьому, кількість загиблих та постраждалих внаслідок НС збільшилась, що "зумовлено пандемією коронавірусної хвороби".

Зазначено, що середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж, а в районі проведення операції Об’єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, було надано допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знешкоджено понад 8800 вибухонебезпечних предметів на територіях Донецької і Луганської областей.

Українська правда
Теми: ДСНСпожежа
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