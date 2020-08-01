Кулеба запросив Білорусь на зустріч "Люблінського трикутника"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Володимира Макея в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі в рамках ініціативи "Люблінський трикутник".

Джерело: телефонна розмова Кулеби і Макея у п'ятницю, повідомляє сайт МЗС

Дослівно: "Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн "Люблінський трикутник" та запросив до Києва в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі".

Деталі: Співрозмовники також обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями російських бойовиків.

Глава МЗС України подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.

Пряма мова Кулеби: "Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами і друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки".

Деталі: Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, (8-9 жовтня 2020 року у м.Гродно).

Передісторія:

28 липня Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника". Як пояснив глава МЗС Дмитро Кулеба, це новий формат, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі і туризму.

Наступна зустріч міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника" відбудеться восени в Україні.

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