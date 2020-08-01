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У Португалії зазнав аварії швидкісний потяг: 2 загиблих, десятки поранені

Субота, 1 серпня 2020, 11:40
EPA

Неподалік від міста Коїмбра в Португалії в результаті залізничної катастрофи двоє людей загинули та понад три десятки травмовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поїзд їхав з Лісабона до Браги із зупинками у містах Коїмбра та Порто. Однак близько 15:30 у п’ятницю він врізався у машину з обслуговування залізниці у містечку Суре.

На борту потяга Alfa Pendular, який є найшвидшим у Португалії, було понад 200 пасажирів. За словами мера Суре, двоє загиблих працювали на залізничних коліях, коли сталося зіткнення.

На місце події прибули екстрені служби, зокрема 163 рятувальники і два медичні вертольоти.

Очевидець повідомив португальській газеті Diário de Noticias, що в результаті аварії в потязі виникла паніка. 

"Вагон зупинявся близько 10 чи 15 секунд. Люди кричали і лежали на землі. Потім вагон почав заповнюватися пилом. Ми застрягли всередині, тому що двері були пошкоджені. Хтось встиг виламати одні з них, і ми почали вилазити та допомагати іншим вилазити", - розповів пасажир потяга. 

Португальський міністр з питань інфраструктури та житлового господарства заявив, що уряд проведе розслідування причини аварії. 

Теми: Португаліязалізницяаварія


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