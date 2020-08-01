Україна оновила список "зелених" і "червоних" держав

З 1 серпня в Україні почала діяти нова класифікація країн "зеленої" та "червоної" зон, що визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону, також набули чинності нові правила повернення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Віднині до "червоного списку" Україна включає держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%. Раніше Україна брала до уваги кількість активних хворих з коронавірусом на 100 тисяч населення.

Враховуючи новий розподіл, МОЗ у суботу вранці опублікувало оновлений список держав "зеленої" і "червоної" зони. Дані вказані станом на 31 липня.

До країн "зеленої" зони увійшли Україна, а також такі держави як Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, Туреччина, Словенія, Єгипет та Італія.

До "червоної зони" увійшли Китай, Угорщина, Грузія, Німеччина, Чехія, Болгарія, Албанія, Чорногорія, Польща, Франція, Росія.

Повний список доступний за посиланням.

Варто підкреслити, що статус курортних країн, які приймають у себе українців попри пандемію, у порівнянні з останнім переглядом не змінився. Албанія, Болгарія і Чорногорія залишилися "червоними", а Туреччина, Єгипет і Хорватія - "зеленими".

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, за новими правилами з 1 серпня люди, які приїздять із країни "зеленої зони", повинні мати поліс медичного страхування і без самоізоляції та без проведення тестів проходять на територію України, повідомляє агентство УНІАН.

Українці та іноземці, які подорожують із країн "червоної зони", повинні мати поліс медичного страхування, а також зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

МОЗ буде оновлювати список країн зі значним рівнем поширення COVID-19 кожні 7 днів.

Варто зазначити, що оновлений список МОЗ не містить помилок, про якій йшлося у статті ЄвроПравди "Країна Йти та інші шедеври перекладу: як дії МОЗ створюють проблеми для України у світі".

Список було змінено після подальшої критики у соцмережах. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що міністерство закордонних справ допоможе колегам із МОЗ виправити помилки у списку країн, в якому були неправильно вказані географічні назви.