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Спецслужби РФ проводять спецоперації для ворожнечі й зміни влади в Україні – голова СЗР

Субота, 1 серпня 2020, 14:56

Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляє, що Росія несе для України військові, економічні й політичні загрози, намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою спецоперацій.

Джерело: стаття Кондратюка у ZN.ua

Пряма мова: "Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство та підриву основ української державності.

Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї і західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави" (останнім часом цей дискурс нам нав’язують як ззовні, так і зсередини).

Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", що нібито зрадила передвиборні обіцянки стосовно довгоочікуваного миру у Донбасі.

Політична ціль РФ – дестабілізувати суспільно-політичне життя до такого рівня, щоб Кремль був в змозі порушити питання необхідності "гуманітарної допомоги" і перекрити кисень Україні "братніми" обіймами.

Фактично, йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави у середньостроковій перспективі".

Деталі: За словами Кондратюка, "форми і методи, які використовує РФ, дуже різноманітні, поліваріантні, нешаблонні".

Найчастіше, пише голова СЗР, своєрідними "фірмовими інструментами" стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства, що неодноразово підтверджувалось як в Україні (вбивства розвідника Максима Шаповала та російського політика Дениса Вороненкова в Києві, контррозвідника Олександра Хараберюша в Маріуполі та ін.), так і за її межами.

Останнім прикладом Кондратюк називає вбивства російських політемігрантів Зелімхана Хангошвілі в Берліні (Німеччина) та Маміхана Умарова на околиці Відня (Австрія).

Теми: розвідкаРосіяпропаганда


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