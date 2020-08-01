Помер заступник командира УДА комбат Червень

Заступник командувача Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт (Червень) помер після тривалої хвороби.

Джерело: повідомлення батальону у Facebook

Дослівно: "Дорогі побратими, друзі, патріоти України, з сумом повідомляємо, що зупинилось серце нашого комбата друга Червня Андрій Гергерт. Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка. Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини".

Деталі: зазначається, що Гергерт довгий час боровся з важкою хворобою.

Передісторія: раніше повідомлялося, що бійцю поставили діагноз – рак шлунку. Він лікувався у Австрії, у Києві та Львові, але хвороба прогресувала.