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Замість автомата Калашникова: прикордонників озброїли гвинтівками як у НАТО

Субота, 1 серпня 2020, 18:32

10 окремий загін оперативного реагування "ДОЗОР" Держприкордонної служби отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм. Це найбільш поширений калібр зброї в країнах Північно-Атлантичного Альянсу.

Джерело: ДПС України у Facebook

Деталі: Планується, що UAR-15 на озброєнні прикордонників повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульне компонування, верхня частина ствольної коробки та цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань та інших тактичних аксесуарів.

Гвинтівку виготовляють в Україні з вітчизняних і американських комплектуючих. Зокрема, ствол та ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить кучність стрільби, виготовлені в США в компанії Daniel Defense.

Дослівно: "У цій моделі застосована газова система "CARBINE" з регульованим газовим блоком, що забезпечує плавнішу роботу автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів: прикладу, цівки, пістолетної рукоятки та іншого навісного приладдя, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації".

Українська правда
Теми: НАТОзброяПрикордонна служба


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