Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Напад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати

Субота, 1 серпня 2020, 19:09
Напад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати

Солом'янський райсуд Києва арештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на Анастасію Лугову, що стався у потязі Київ-Маріуполь.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: У потязі сполученням "Київ — Маріуполь" вночі 31 липня невідомий без одягу вдерся в купе до жінки, що подорожувала з неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що вночі 31 липня близько третьої ночі вона прокинулася від ударів по голові у купе потяга. Невідомий, одягнений лише в труси, взяв також жінку за горло. Вона почала кричати, від чого прокинувся її син, який також почав кричати і просити "не бити маму". Чоловік збирався вдарити і дитину, проте жінка пообіцяла виконати його вимоги, й попросила не чіпати сина.

Жінка була вимушена піти в купе до зловмисника, але тим часом гучно заплакав її син, і вона під приводом його заспокоїти змогла втекти від нападника.

Анастасія Лугова зазначила, що кликала на допомогу, проте її зміг захистити лише провідник сусіднього вагону.

У Києві чоловіка затримали правоохоронці. За словами речниці столичної прокуратури, Солом'янський райсуд 1 серпня арештував зловмисника на 2 місяці без права внесення застави.

Чоловікові інкримінують ч.1 ст. 153 та ч.2 ст. 122 КК України (умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості вчинені з метою залякування потерпілого). Стаття передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження або позбавленням волі на строк до трьох років.

Як повідомив заступник міністра Внутрішніх справ Антон Геращенко, мова про раніше судимого Віталія Рудзька 1975 року народження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подіянапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
надзвичайна подія
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", заявила, що поступилася місцем сину
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: