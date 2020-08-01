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Напад на жінку у потязі Київ-Маріуполь: зловмисника відправили за ґрати

Субота, 1 серпня 2020, 19:09

Соломеньский райсуд Киева арештував на 2 місяці без права внесення застави чоловіка, якого звинувачують у нападі на Анастасію Лугову, що стався у потязі Київ-Маріуполь.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: У потязі сполученням "Київ — Маріуполь" вночі 31 липня невідомий без одягу вдерся в купе до жінки, що подорожувала з неповнолітнім сином, побив її та намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що вночі 31 липня близько третьої ночі вона прокинулася від ударів по голові у купе потяга. Невідомий, одягнений лише в труси, взяв також жінку за горло. Вона почала кричати, від чого прокинувся її син, який також почав кричати і просити "не бити маму". Чоловік збирався вдарити і дитину, проте жінка пообіцяла виконати його вимоги, й попросила не чіпати сина.

Жінка була вимушена піти в купе до зловмисника, але тим часом гучно заплакав її син, і вона під приводом його заспокоїти змогла втекти від нападника.

Анастасія Лугова зазначила, що кликала на допомогу, проте її зміг захистити лише провідник сусіднього вагону.

У Києві чоловіка затримали правоохоронці. За словами речниці столичної прокуратури, Соломеньский райсуд Києва 1 серпня арештував зловмисника на 2 місяці без права внесення застави.

Чоловікові інкримінують ч.1 ст. 153 та ч.2 ст. 122 КК України (умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості вчинені з метою залякування потерпілого). Стаття передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження або позбавленням волі на строк до трьох років.

Як повідомив заступник міністра Внутрішніх справ Антон Геращенко, мова про раніше судимого Віталія Рудзько 1975 року народження.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіянапад


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