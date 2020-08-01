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У Швейцарії виявили основні джерела розповсюдження коронавірусу

Субота, 1 серпня 2020, 22:29

Майже половина нових випадків зараження коронавірусом у Швейцарії походить з нічних клубів, ще третина - з барів та ресторанів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local. 

Нове дослідження швейцарського Федерального управління охорони здоров'я показує, як коронавірус поширюється у суспільстві, при цьому основними місцями поширення вірусу є нічні клуби, бари та ресторани. 

Дані, надані швейцарському державному мовникові, показують, що 42% нових інфекцій у Швейцарії за останні два тижні надійшли з нічних клубів. 

Ще 27% надійшли з барів та ресторанів. Це означає, що дві третіх випадків інфекцій за цей період надійшли або з місць нічного життя, або із гастрономічних закладів. 

Трохи більше 12% людей заразились від члена сім’ї, тоді як 8% - від медичного персоналу. 

Нещодавно швейцарські чиновники визнали, що нічні клуби були відкриті занадто рано. 

З того часу, як 8 червня в Швейцарії було дозволено знову відкрити клуби із максимумом 300 відвідувачів, виникла ціла низка спалахів і  сотні людей опинилися на карантині.

Кілька кантонів скоротили кількість людей, яким можна заходити в нічні клуби, в той час як деякі клуби зобов’язали відвідувачів носити маски. 

Всі відвідувачі нічного клубу як і раніше повинні знаходитися на відстані 1,5 метра один від одного.

Теми: коронавірусепідеміяШвейцарія


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