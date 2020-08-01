У Нідерландах скасували масштабний гей-парад через коронавірус

У зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції в Нідерландах скасували традиційний гей-парад, який мав проходити в Амстердамі на початку серпня.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Прайд відбувається щороку і триває протягом кількох днів. Захід включає концерти, вечірки та масові гуляння. Найгучнішою подією є парад на каналах Амстердама, у якому беруть участь 80 човнів.

Цього року через епідемію Covid-19 проводити масові заходи заборонили. Тож гей-прайд, за попередніми даними, перенесли на серпень наступного року.

При цьому організатори прайду вивчають можливість проведення цьогоріч значно меншого за масштабами заходу.

Нагадаємо: ГО "КиївПрайд" вперше в історії українського прайд-руху провела Марш Рівності в онлайн форматі через епідемію.