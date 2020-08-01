Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нідерландах скасували масштабний гей-парад через коронавірус

Субота, 1 серпня 2020, 23:43
У Нідерландах скасували масштабний гей-парад через коронавірус

У зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції в Нідерландах скасували традиційний гей-парад, який мав проходити в Амстердамі на початку серпня.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Прайд відбувається щороку і триває протягом кількох днів. Захід включає концерти, вечірки та масові гуляння. Найгучнішою подією є парад на каналах Амстердама, у якому беруть участь 80 човнів.

Цього року через епідемію Covid-19 проводити масові заходи заборонили. Тож гей-прайд, за попередніми даними, перенесли на серпень наступного року.

При цьому організатори прайду вивчають можливість проведення цьогоріч значно меншого за масштабами заходу.

Нагадаємо: ГО "КиївПрайд" вперше в історії українського прайд-руху провела Марш Рівності в онлайн форматі через епідемію.

Теми: права людиниНідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
права людини
Додому з окупації повернули ще двох дітей – Лубінець
Електрошок до грудей, катування водою, побиття: як росіяни знущались із жінок в окупованому Херсоні
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: