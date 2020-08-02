ФРН почала безкоштовно тестувати на COVID-19 громадян, які приїхали з-за кордону
Неділя, 2 серпня 2020, 02:15
Громадяни Німеччини, які повернулись в країну із закордонних поїздок, можуть безкоштовно здати тест на коронавірус.
Джерело: DW
Деталі: Послуга почала діяти з 1 серпня. Відповідне розпорядження підписав міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан.
Пройти тест можна протягом трьох діб після повернення в країну. Це можна зробити в аеропорту або ж у закладі охорони здоров’я.
Здати тест може будь-хто, незважаючи на відсутність ознак інфікування. Усі витрати на тестування покриває держава.
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Нагадаємо:
- За останніми даними, у Німеччини зареєстрували 211 тисяч випадків зараження коронавірусом. Одужали майже 194 тисячі хворих, померли – 9226 осіб. За минулу добу хворобу підтвердили у 412 осіб.
Українська правда