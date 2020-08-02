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У Криму окупанти занижують кількість випадків Covid-19 – правозахисники

Неділя, 2 серпня 2020, 08:21
фото: Sputnik

За добу 31 липня в окупованому Криму зафіксували 42 нові випадки інфікування COVID-19, в тому числі п'ять - у Севастополі, але ці дані можуть бути недостовірними.

Джерело: Кримська правозахисна група у Facebook

Деталі: Загалом на півострові офіційно зареєстровано 1590 випадків COVID-19, в тому числі 349 - у Севастополі. Від вірусу померли 43 особи.

При цьому правозахисники наголошують, що багатьох заражених у Криму просто не враховують.

Дослівно: "Офіційна статистика захворюваності коронавірусом на півострові занижена, оскільки не відображає даних про зараження у лавах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією".

Нагадаємо: Якими темпами поширюється коронавірус в Криму, достовірно з'ясувати неможливо, оскільки українські профільні служби не мають доступу на півострів, щоб вести моніторинг. Дані про захворювання щодня оголошує окупаційна влада півострова, при цьому їх достовірність не підтверджена міжнародними організаціями.

Українська правда
Теми: Кримокупаціякоронавірус


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