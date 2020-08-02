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Реконструкція Нотр-Даму: починають демонтаж великого органу

Неділя, 2 серпня 2020, 10:50

У понеділок в Соборі Паризької Богоматері почнуть демонтаж великого органу для його очистки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це розповіли у державній установі, що опікується реставрацією собору після пожежі.

Для цієї делікатної роботи довкола органу протягом липня встановили 30-метрові допоміжні конструкції.

Орган перебуває в соборі з 1733 року і налічує 8000 труб. Він є найбільшим у Франції.

Під час пожежі інструмент не постраждав від полум’я та води, але вкрився пилом зі свинцю. Також окремі елементи деформувалися від впливу температури вже після пожежі, зокрема, під час аномальної спеки у липні 2019 року.

Тепер орган потребує глибокої очистки та реставрації. Цей процес займе близько 4 років і має завершитися орієнтовно у 2024 році. Сам демонтаж усіх 8000 труб органу триватиме до кінця 2020 року.

"Ми прагнемо відновити інструмент до того стану, у якому він був до пожежі. Для його налаштування потрібно буде 6 місяців. Відтак потрібно здійснювати операцію з демонтажу якнайшвидше, щоб орган знову міг зазвучати до середини квітня 2024 року", - каже Жан-Луї Жоржелен, керівник установи, що керує реставраційними роботами.

Саме цього дня, у річницю пожежі, президент Еммануель Макрон пообіцяв завершити основну частину робіт з реставрації собору.

Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив, що шпиль собору, який був зруйнований в результаті пожежі у квітні минулого року, буде відновлено відповідно до оригінального готичного дизайну.

Ця заява поклала край припущеннями про те, що шпиль буде перебудований в сучасному стилі.

Теми: Франціякультура
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