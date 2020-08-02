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Медикам та водіям "швидкої" мають підняти зарплати – Степанов

Неділя, 2 серпня 2020, 12:46

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ході брифінгу розкрив плани по підвищенню зарплат для працівників екстреної медичної допомоги

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: У галузі екстреної медичної допомоги зараз працює близько 40 тисяч медпрацівників. Очільник МОЗ визнав, що умови, в яких вони працюють, є неприпустимими.

За словами міністра, вже з 1 липня збільшено фінансування ЕМД на 40%, а з 1 вересня заплановане збільшення зарплат медичним працівникам, у тому числі й працівникам екстреної медичної допомоги.

Також згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету на наступний рік, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тисяч гривень, диспетчера — 12-13 тисяч, фельдшера — 14-16 тисяч, лікаря — 20-22 тисячі гривень.

Він додав, що на сьогодні є близько 1800 автомобілів "швидкої", яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансах станцій ЕМД. У цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 мають бути придбані протягом наступних 2 років.

Українська правда
Теми: зарплатиМОЗмедицина


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