Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медикам та водіям "швидкої" мають підняти зарплати – Степанов

Неділя, 2 серпня 2020, 12:46
Медикам та водіям швидкої мають підняти зарплати – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ході брифінгу розкрив плани по підвищенню зарплат для працівників екстреної медичної допомоги

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: У галузі екстреної медичної допомоги зараз працює близько 40 тисяч медпрацівників. Очільник МОЗ визнав, що умови, в яких вони працюють, є неприпустимими.

За словами міністра, вже з 1 липня збільшено фінансування ЕМД на 40%, а з 1 вересня заплановане збільшення зарплат медичним працівникам, у тому числі й працівникам екстреної медичної допомоги.

Також згідно з пропозиціями МОЗ до держбюджету на наступний рік, зарплата водія швидкої має складати 10-12 тисяч гривень, диспетчера — 12-13 тисяч, фельдшера — 14-16 тисяч, лікаря — 20-22 тисячі гривень.

Він додав, що на сьогодні є близько 1800 автомобілів "швидкої", яким понад 10 років або які взагалі виведені з експлуатації, але перебувають на балансах станцій ЕМД. У цьому році МОЗ планує закупити до 400 автомобілів, ще 1400 мають бути придбані протягом наступних 2 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: зарплатиМОЗмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
зарплати
Рада прийняла закон про доплати військовим
З початку війни у 4 з 10 українців зменшились доходи - опитування
Силовики просять Раду відкласти розгляд постанови про 30 тисяч для військових
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: