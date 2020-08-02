На Черкащині сталася ДТП з трьома автівками, є постраждалі та загиблий

У Черкаській області в неділю внаслідок ДТП за участю трьох автомобілів загинула людина, ще 4 постраждали.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "2 серпня близько 7-ї ранку на автодорозі Черкаси-Золотоноша, поблизу села Деньги Золотоніського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Внаслідок ДТП водій одного із автомобілів загинув на місці пригоди, ще 4 людей травмовані".

Деталі: Рятувальники чергового караулу золотоніської державної пожежно-рятувальної частини, які прибули до місця події, здійснили роботи по деблокуванню травмованого пасажира та загиблого водія одного із автомобілів ВАЗ.