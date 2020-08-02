Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Черкащині сталася ДТП з трьома автівками, є постраждалі та загиблий

Неділя, 2 серпня 2020, 14:18

У Черкаській області в неділю внаслідок ДТП за участю трьох автомобілів загинула людина, ще 4 постраждали.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "2 серпня близько 7-ї ранку на автодорозі Черкаси-Золотоноша, поблизу села Деньги Золотоніського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Внаслідок ДТП водій одного із автомобілів загинув на місці пригоди, ще 4 людей травмовані".

Деталі: Рятувальники чергового караулу золотоніської державної пожежно-рятувальної частини, які прибули до місця події, здійснили роботи по деблокуванню травмованого пасажира та загиблого водія одного із автомобілів ВАЗ.

 

Українська правда
Теми: ДТПавтоЧеркаська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

До Києва приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ

Хотіли подивитися на собор: "вагнерівці" пояснили, навіщо прибули до Білорусі

У МОЗ назвали рівень смертності від коронавірусу

інфографікаКиїв серед лідерів з поширення Covid-19

Кравчук пропонує "особливу систему управління" для ОРДЛО

Коронавірус в Україні: 1 112 нових заражень та 16 смертей

Усі новини...
ДТП
В окупованому Криму мікроавтобус влетів у "КамАз": 9 загиблих
У Миколаєві маршрутка влетіла в дерево, 9 постраждалих
"Швидка" насмерть збила жінку на Харківщині 
Останні новини
14:26
Велика Британія та США обговорять питання угоди про вільну торгівлю
14:18
фотоНа Черкащині сталася ДТП з трьома автівками, є постраждалі та загиблий
13:48
На Львівщині від коронавірусу помер керівник центру первинної медичної допомоги
13:42
У Греції – найбільший з квітня "стрибок" заражень коронавірусом
13:32
До Києва приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ
13:01
Фондові індекси країн Західної Європи завершили липень у мінусі
12:46
Медикам та водіям "швидкої" мають підняти зарплати – Степанов
12:24
Fiat Chrysler отримав збиток в 1 мільярд євро
12:17
Хотіли подивитися на собор: "вагнерівці" пояснили, навіщо прибули до Білорусі
11:37
Верховний суд Польщі відхилив скаргу "Громадянської платформи" щодо виборів
Усі новини...