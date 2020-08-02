Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакцина від COVID-19: Україна має домовленості з більшістю розробників

Неділя, 2 серпня 2020, 14:58
Вакцина від COVID-19: Україна має домовленості з більшістю розробників

Україна активно веде перемовини стосовно поставки вакцини від коронавірусу відразу, як тільки вона з’явиться на світовому ринку.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на недільному брифінгу

Пряма мова: "Ми достатньо активно проводимо політику щодо домовленості про поставки вакцин в Україну як тільки вони з’являться, з усіма практично без виключення компаніями або альянсами, які вже далеко просунулися і можуть виготовити найближчим часом вакцину.

Ми хочемо, щоб Україна однією з перших була забезпечена вакцинами".

Деталі: очільник МОЗ також розповів, що в Україні вже 4 вітчизняні компанії зареєстрували клінічні випробування лікарських засобів, які можуть використовуватися при симптоматичному лікуванні COVID-19.

За словами міністра, МОЗ відслідковує світові тенденції в лікуванні коронавірусної хвороби, і за потреби вводить до національного протоколу лікування COVID-19 необхідні зміни.

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнамедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: