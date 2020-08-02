Вакцина від COVID-19: Україна має домовленості з більшістю розробників

Україна активно веде перемовини стосовно поставки вакцини від коронавірусу відразу, як тільки вона з’явиться на світовому ринку.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на недільному брифінгу

Пряма мова: "Ми достатньо активно проводимо політику щодо домовленості про поставки вакцин в Україну як тільки вони з’являться, з усіма практично без виключення компаніями або альянсами, які вже далеко просунулися і можуть виготовити найближчим часом вакцину.

Ми хочемо, щоб Україна однією з перших була забезпечена вакцинами".

Деталі: очільник МОЗ також розповів, що в Україні вже 4 вітчизняні компанії зареєстрували клінічні випробування лікарських засобів, які можуть використовуватися при симптоматичному лікуванні COVID-19.

За словами міністра, МОЗ відслідковує світові тенденції в лікуванні коронавірусної хвороби, і за потреби вводить до національного протоколу лікування COVID-19 необхідні зміни.