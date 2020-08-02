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В'їзд на Труханів острів розтрощив вандал, збитки сягають 300 тисяч

Неділя, 2 серпня 2020, 16:05
В'їзд на Труханів острів розтрощив вандал, збитки сягають 300 тисяч

Вандал розтрощив обладнання автоматичної системи на пункті в‘їзду на Труханів острів у Києві, збитки оцінюються в майже 300 тисяч гривень.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Дослівно: "Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи, зокрема, шлагбаум, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби. Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, – майже 300 тисяч гривень".

Деталі: За словами мера, особу руйнівника встановили, його затримала поліція.

Кличко пообіцяв особисто проконтролювати, щоб ця справа дійшла до суду.

Він додав, що комунальники працюють над відновленням системи.

Дослівно: "Щоб кияни займалися спортом, активно і безпечно відпочивали, ми встановили систему обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості на Трухановому острові. Ми працюємо, щоб Київ ставав гарнішим, а життя його мешканців – комфортнішим. Але, на жаль, є люди, які руйнують те, що створено за кошти громади і для громади столиці. Ці варвари повинні знати, що доведеться відповідати за подібні дії".

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличко
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