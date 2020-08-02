МЗС з’ясовує, чи є українці на норвезькому лайнері, де стався спалах коронавірусу

У Міністерстві закордонних справ України з’ясовують, чи є українці серед пасажирів норвезького круїзного лайнера Roald Amundsen, де стався спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Уніан повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

За його словами, посольство вже сконтактувало із судновласником і оператором судна.

"Якраз спілкуються, бо там завжди в таких випадках дуже чутливий момент – надання приватної інформації. Поки оператор судна не впевниться, що члени команди готові про це говорити, може і не бути інформації ", - зазначив дипломат.

Раніше агентство Euronews повідомило, що на норвезькому лайнері Roald Amundsen компанії-оператора Hurtigruten коронавірусом щонайменше 36 осіб інфіковані COVID-19.

31 липня корабель зайшов у порт Тромсе після семигодинного плавання до архіпелагу Шпіцберген. Зараження спочатку було підтверджено в чотирьох членів команди, після чого діагностували весь екіпаж і сповістили пасажирів, які вже залишили судно після прибуття.

На цей час на карантині перебувають 400 пасажирів і членів екіпажу лайнера.