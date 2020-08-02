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У Києві до ранку перекрили рух на Дегтярівській

Неділя, 2 серпня 2020, 21:31

Із 21:00 2 серпня до 6:00 3 серпня на частині вул. Дегтярівської перекриють рух у зв'язку з ремонтними роботами.

Джерело: КМДА з посиланням на "Київавтодор"

Дослівно: "На вулиці Дегятярівській влаштовуватимуть верхній шар покриття. Дорожники працюватимуть вночі, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух на частині вулиці між розв’язкою на перетині вул. О. Довженка та О. Теліги і вул. Є. Мірошниченко буде перекрито".

Деталі: Об’їхати ремонтну зону можна такими маршрутами:

 

вул. Дегтярівська – вул. О. Довженка – вул. А.Цедіка – вул. Є. Мірошниченко – вул. Дегтярівська;

вул. Дегтярівська – вул. Парково-Сирецька – вул. Дорогожицька – вул. О. Теліги – вул. Дегтярівська.

Українська правда
Теми: Київдороги


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