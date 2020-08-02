У трьох містах Нідерландів пройшли "антикоронавірусні" протести

У трьох містах Нідерландів кількасот людей вийшли на протест проти карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

В Амстердамі, Ґронінґені та Енсхеде кількасот людей вийшли протестувати проти "коронавірусних" обмежень.

Найбільшою була акція у Ґронінґені – там зібралося близько 200 протестувальників.

В Амстердамі протест зібрав кілька десятків людей на Площі музеїв. В Енсхеде вийшли близько 40 людей.

Протестувальники принесли з собою плакати із гаслами "За свободу, проти надзвичайних заходів", "Уряд плювати хотів на наші свободи", "Це не має стати новою нормою", були гасла і проти технології 5G.

Поліція спостерігала поруч, обійшлося без сутичок.

Останніми днями в країні також спостерігається зростання кількості нових заражень. Вчорашній показник, 431 нових хворих, став найбільшим з початку травня.

Нагадаємо, вчора в "антикоронавірусному" протесті у Берліні взяли участь близько 20 тисяч людей. Після того, як поліція спробувала розігнати людей, сталися сутички, постраждали 18 правоохоронців.