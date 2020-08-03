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Американські війська провели навчання у Чорному морі

Понеділок, 3 серпня 2020, 00:31

Спільні навчання Військово-морських та Повітряних сил США відбулися у Чорному морі.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на командування 6-го флоту ВМС США

Деталі: Участь у навчаннях брали ракетний есмінець USS Porter, літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправщик KC-135 Stratotanker.

У командуванні пояснили, що навчання відбувалися у міжнародних водах та повітряному просторі у Чорному морі та були здійснені для підготовки американських сил до спільної роботи та взаємодії під час виконання надводних та повітряних операцій.

Там зазначили також, що відпрацювання спільних дій американських сил у Європі сприятиме посиленню готовності США діяти на морі у Чорноморському регіоні.

Пряма мова віцеадмірала, командувача 6-го флоту ВМС США Джина Блека: "Взаємодія з ВПС США під час цієї навчальної місії дозволила нам провести реалістичну та необхідну підготовку для посилення готовності ЗС США діяти в морі у Чорноморському регіоні".

Теми: СШАЧорне мореармія


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