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Трамп хоче, щоб "бостонського терориста" Царнаєва таки стратили

Понеділок, 3 серпня 2020, 01:14
Трамп хоче, щоб бостонського терориста Царнаєва таки стратили

Президент США Дональд Трамп вважає, що уряд має знову вимагати смертної кари для Джохара Царнаєва, який разом з братом у 2013 році вчинив теракт з людськими жертвами на Бостонському марафоні.

Джерело: Трамп у Twitter

Деталі: За його словами, Федеральний уряд США повинен знову вимагати смертної кари під час повторного розгляду справи, тому що Америка не може дозволити, щоб рішення Апеляційного суду про скасування вироку залишилося в силі.

Крім того, Трамп вважає безглуздим, що ця справа тягнеться так довго.

Пряма мова: "Мало хто заслуговує на смертний вирок більше, ніж "бостонський підривник" Джохар Царнаєв".

Передісторія: Суд у США скасував смертний вирок Джохару Царнаєву і направив справу на повторний перегляд до суду нижчої інстанції.

Нагадаємо: Джохар Царнаєв, на той час 19-річний, і його старший брат Тамерлан Царнаєв 15 квітня 2013 року підірвали два саморобні вибухові пристрої, зроблені з каструль-скороварок, біля фінішної лінії традиційного щорічного Бостонського марафону. Внаслідок цього троє людей загинули і ще 264 людини були поранені. Через три дні, коли братів переслідувала поліція, вони вбили ще одну людину, працівника поліції.

2015 року Царнаєва визнали винним за всіма 30 звинуваченнями, які йому висували і 17 із яких передбачають можливість смертної кари, і засудили до страти. Відтоді тривають апеляційні процеси.

Царнаєв і його адвокати не заперечують, що він вчинив той напад. Але вони твердять, що головним винуватцем був його старший брат Тамерлан, який загинув при затриманні, і тому смертна кара Джохарові несправедлива.

Українська правда
Теми: Трамптероризмсуд
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