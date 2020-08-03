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Прем’єр Косова захворів на COVID-19

Понеділок, 3 серпня 2020, 02:35
Прем’єр Косова захворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті повідомив про позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова Хоті: "Від сьогодні я перебуватиму в ізоляції протягом двох тижнів. Я виконуватиму свою роботу з дому".

Деталі: Голова косівського уряду зазначив, що в нього є легкий кашель, проте інших поширених симптомів хвороби немає.

Окрім Хоті, на коронавірусну хворобу зі світових політиків перехворіли зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, президент Бразилії Жаїр Болсонару, принц Монако Альберт ІІ.

Протягом останніх чотирьох днів захворюваність на COVID-19 у Косово зросла. В країні виявили 953 нових хворих і 53 смерті.

Кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну хворобу в світі сягає близько 18 мільйонів, з них близько 700 тисяч людей померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: Косовокоронавіруспрем'єр
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